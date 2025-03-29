Beşiktaşlı Taraftarlardan Derbi Coşkusu

- Beşiktaşlı taraftarlardan derbiye yoğun ilgi
İSTANBUL - Beşiktaşlı taraftarlar, derbi maça yoğun ilgi gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, derbiye yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Meydanı, Köyiçi ve Beşiktaş çarşıda toplanan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde ağaçlı yoldan müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket ettiler.
Stadyum önünde de davul ve zurna eşliğinde marş söyleyen siyah-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.
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