Beşiktaşlı Valentin Rosier, Nice\'e transfer oluyor

Beşiktaş'ta yaklaşık 1,5 aydır kadro dışı olan Valentin Rosier, Fransa'ya transfer oluyor.

Siyah-beyazlı oyuncunun Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ile anlaştığı ve satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olacağı öğrenildi. Rosier, iki kulüp arasında sona gelen görüşmelerin kısa sürede resmiyete dökülmesinin ardından imza için Fransa'ya gidecek.