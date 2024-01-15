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Beşiktaşlı Valentin Rosier, Nice'e transfer oluyor - Son Dakika
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Beşiktaşlı Valentin Rosier, Nice'e transfer oluyor

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı futbolcu Valentin Rosier'in Fransa Ligue 1 ekibi Nice ile anlaştığı ve satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olacağı öğrenildi.

Beşiktaşlı Valentin Rosier, Nice\'e transfer oluyor
15.01.2024 - 18:28,
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Beşiktaş'ta yaklaşık 1,5 aydır kadro dışı olan Valentin Rosier, Fransa'ya transfer oluyor.

Siyah-beyazlı oyuncunun Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ile anlaştığı ve satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olacağı öğrenildi. Rosier, iki kulüp arasında sona gelen görüşmelerin kısa sürede resmiyete dökülmesinin ardından imza için Fransa'ya gidecek.

Kaynak: DHA
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