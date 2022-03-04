Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf - Son Dakika
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Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf

04.03.2022 17:41
Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf

Galatasaray'ın, 4-2 yendiği Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı takımın soyunma odasında çarpıcı ifadeler kullandı. Gelecek sezon Beşiktaş'ta top koşturacak Portekizli yıldız, eski takım arkadaşlarının "Neden Galatasaray'a gelmedin" sorusuna, "Gelmeyi çok istedim ama beni almadılar." sözleriyle cevap verdi.

Ara transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Gedson Fernandes'i siyah-beyazlılar kadrosuna katmıştı. Şu anda Çaykur Rizespor'da kiralık oynayan Portekizli yıldız, Galatasaray'a 4-2 kaybettikleri maçın ardından sarı-kırmızılıların soyunma odasında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

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"BENİ ALMADILAR"

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından sarı-kırmızılı takımın soyunma odasına giden ve eski takım arkadaşlarıyla sohbet eden Portekizli futbolcu "Gelmeyi çok istedim ama beni almadılar..." dediği öğrenildi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Gedson Fernandes için "İsteseydik alırdık" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Spor Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf - Son Dakika
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