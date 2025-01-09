Beşiktaşlıları çileden çıkartan Arthur Masuaku, takımdan ayrılıyor - Son Dakika
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Beşiktaşlıları çileden çıkartan Arthur Masuaku, takımdan ayrılıyor

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Beşiktaş'ta performansıyla eleştirilen isimlerin başında gelen ve hem kulüple hem de taraftarla arasındaki bağ tamamen kopan Arthur Masuaku, siyah-beyazlılardan ayrılıyor. 31 yaşındaki sol bekin menajeri, Atina'da Yunan temsilcisi AEK ile transfer görüşmesi yapıyor. Hem sözleşmesi sona erecek Masuaku hem de Beşiktaş, bu transfere sıcak bakıyor.

09.01.2025 18:43
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Beşiktaş'ta bu sezon savunmada yaptığı hatalarla dikkat çeken ve siyah beyazlı taraftarların en çok tepki gösterdiği isimlerden biri olan Arthur Masuaku, siyah-beyazlılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

MENAJERİ AEK İLE GÖRÜŞÜYOR

Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; savunmanın sol kanadını güçlendirmek isteyen AEK, Masuaku yu kadrosuna katmak istiyor. Yunan kulübünün yetkililerinin, Demokratik Kongolu futbolcunun menajeriyle görüşme halinde olduğu belirtiliyor. Haberde, menajer Meisa N'Diage'nin geçen hafta Atina'da olduğu ifade edilirken, Masuaku'nun Beşiktaş'ta bir geleceği olmadığı vurgulandı.

MASUAKU DA BEŞİKTAŞ DA SICAK BAKIYOR

31 yaşındaki oyuncunun, siyah beyazlı takımla sözleşmesinin sezonun sonunda biteceği hatırlatılarak, bu durumun Masuaku'ya kariyerindeki bir sonraki takım için özel görüşmeler yapma fırsatı verdiği kaydedildi. 31 yaşındaki sol bekin de ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan siyah-beyazlıların da kadroda düşünülmeyen sol beke ayrılık konusunda sorun çıkarması beklenmiyor.

MASUAKU'NUN SEZON PERFORMANSI

Arthur Masuaku bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maça çıkarken, takımına 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı. Masuaku'nun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Beşiktaşlıları çileden çıkartan Arthur Masuaku, takımdan ayrılıyor

Arthur Masuaku, Yunanistan, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlıları çileden çıkartan Arthur Masuaku, takımdan ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    Naşla 5 14 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Beşiktaş'ın en değerli futbolcusu artık daha Beşiktaş İflah olmaz 8 4 Yanıtla
    Çelikk:
    verimli olmadıktan sonra neye yarar 0 0
  • Mehmetali Karatay:
    Rafa ve imbombile gabriel anderson bu üç kişi hariç darısı gerisini başına semih özellikle senin başına 4 0 Yanıtla
  • Apple User:
    Bir çapadan kurtuyoruz. 1 2 Yanıtla
  • Emre Acar:
    BJK bütün Afrika kıtası oyuncuları göndermeden başarıya ulaşamaz Yokluk içinden çıkmış 20-30 yaş grubu insanlar sonradan görmesi biraz kötü oluyor hangi takımda 3 den fazla Afrika kökenli varsa o takımda sıkıntı var demektir 1 1 Yanıtla
  • Erdoğan Göde:
    Bu rezil takımda günah keçisi oldu adam daha iyisi zor gelir 0 1 Yanıtla
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