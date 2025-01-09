Beşiktaşlıları çileden çıkartan Arthur Masuaku, takımdan ayrılıyor

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Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

Beşiktaş'ta bu sezon savunmada yaptığı hatalarla dikkat çeken ve siyah beyazlı taraftarların en çok tepki gösterdiği isimlerden biri olan Arthur Masuaku, siyah-beyazlılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

MENAJERİ AEK İLE GÖRÜŞÜYOR

Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; savunmanın sol kanadını güçlendirmek isteyen AEK, Masuaku yu kadrosuna katmak istiyor. Yunan kulübünün yetkililerinin, Demokratik Kongolu futbolcunun menajeriyle görüşme halinde olduğu belirtiliyor. Haberde, menajer Meisa N'Diage'nin geçen hafta Atina'da olduğu ifade edilirken, Masuaku'nun Beşiktaş'ta bir geleceği olmadığı vurgulandı.

MASUAKU DA BEŞİKTAŞ DA SICAK BAKIYOR

31 yaşındaki oyuncunun, siyah beyazlı takımla sözleşmesinin sezonun sonunda biteceği hatırlatılarak, bu durumun Masuaku'ya kariyerindeki bir sonraki takım için özel görüşmeler yapma fırsatı verdiği kaydedildi. 31 yaşındaki sol bekin de ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan siyah-beyazlıların da kadroda düşünülmeyen sol beke ayrılık konusunda sorun çıkarması beklenmiyor.

MASUAKU'NUN SEZON PERFORMANSI

Arthur Masuaku bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maça çıkarken, takımına 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı. Masuaku'nun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.