Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham! 3 maçta tam 4 gol

Geride kalan sezonda Ciro Immobile ile saç baş yolan Beşiktaş taraftarı, özlediği skorer golcüye sonunda kavuştu.

ABRAHAM İLK MAÇLARINDA COŞTU

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, Siyah-beyazlılardaki kariyerine adeta fırtına gibi başladı. Yıldız oyuncu, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's takımına karşı oynanan maçta ilk yarıda 3 gol birden atmayı başardı.

3 MAÇTA 4 GOL

Daha önce Shakhtar Donetsk ile oynanan ilk maçta da penaltıdan golünü atan yıldız oyuncu, St Patrick's deplasmanında da 3 kez fileleri havalandırdı ve hat-trick yapmayı başardı. Abraham böylece Beşiktaş'taki ilk 3 maçında 4 gol atmayı başardı.

TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Tammy Abraham, Beşiktaş tarihinde bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk futbolcu olarak adını kulüp tarihine yazdırdı.