Beşiktaş\'ta beğenilmeyen Cerny, golleriyle sevindirmeye devam ediyor

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı ligin yeni ekiplerinden Çorum FK’yı 6-2'lık skorla mağlup etti.

CERNY YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Siyah-beyazlıların sezon başından bu yana eleştirilerin hedefi olan Çek skorer oyuncusu Vaclav Cerny, mücadelenin 9. dakikasında takımının ilk golünü kaydederek 1-0 öne geçirdi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de Hradec Kralove ağlarını 1 kez sarsan Cerny, ligin ilk haftasında da Eyüpspor ağlarını sarsmıştı. Böylece Cerny toplam gol sayısını 3’e çıkardı.

YERİNİ İLHAN FAKILI'YA BIRAKTI

Müsabakaya 11’de başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 71. dakikada yerini taraftarlarının alkışları arasında genç oyuncu İlhan Fakılı’ya bıraktı.