Beşiktaş\'ta deprem! Yıldız isim Trabzonspor maçında yok

Beşiktaş, Trabzonspor maçı öncesi Emirhan Topçu’nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, gastroentrit tanısı konulan Emirhan Topçu’nun tedavisinin sürdüğünü ve maç kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Beşiktaş’ın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Gastroentrit tanısı ile sağlık ekibimiz tarafından tedavisine devam edilen futbolcumuz Emirhan Topçu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor karşılaşması öncesi Emirhan Topçu’nun yokluğu teknik heyetin planlarını etkiledi. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.