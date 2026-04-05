Beşiktaş\'ta sakatlık! Yıldız isim hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.

BEŞİKTAŞ'A MURILLO'DAN KÖTÜ HABER

Siyah-beyazlılara zorlu mücadelede deneyimli sağ bek oyuncusu Amir Murillo'dan kötü haber geldi. İlk yarının uzatma dakikalarında Archie Brown ile girdiği mücadele sonrası yerde kalan Murillo, ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Kafa travması şüphesi olan Murillo, devre arasında acilen hastaneye götürüldü. Yayıncı kuruluştan edinilen bilgiye göre; Murillo'nun kafatasında çatlak riski olduğu ve bu nedenle hastaneye götürüldüğü, durumun kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi.

OYUNA GÖKHAN SAZDAĞI DAHİL OLDU

Zorlu mücadeleye devam edemeyen Panamalı futbolcu Amir Murillo'nun yerine ikinci yarının başında Gökhan Sazdağı oyuna dahil oldu.