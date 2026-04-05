Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız isim hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız isim hastaneye kaldırıldı

05.04.2026 21:19
Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta sağ bek oyuncusu Amir Murillo, kafa travması şüphesiyle devre arasında hastaneye götürüldü.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.

BEŞİKTAŞ'A MURILLO'DAN KÖTÜ HABER

Siyah-beyazlılara zorlu mücadelede deneyimli sağ bek oyuncusu Amir Murillo'dan kötü haber geldi. İlk yarının uzatma dakikalarında Archie Brown ile girdiği mücadele sonrası yerde kalan Murillo, ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Kafa travması şüphesi olan Murillo, devre arasında acilen hastaneye götürüldü. Yayıncı kuruluştan edinilen bilgiye göre; Murillo'nun kafatasında çatlak riski olduğu ve bu nedenle hastaneye götürüldüğü, durumun kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi.

OYUNA GÖKHAN SAZDAĞI DAHİL OLDU

Zorlu mücadeleye devam edemeyen Panamalı futbolcu Amir Murillo'nun yerine ikinci yarının başında Gökhan Sazdağı oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Neco3955 Neco3955:
    tebrikler Beşiktaş oyununda Fenerbahçe yi geçtin ama hakemi geçemedin Tebrikler en büyük ve dürüst karakartal. 7 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
