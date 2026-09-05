Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! Archie Brown'ın sözlerini unutmadılar
Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından ezeli rakibine dikkat çeken bir göndermede bulundu. Siyah-beyazlılar, maç öncesinde “Kadıköy'e hoş geldiniz” diyen Archie Brown'ın sözlerine gönderme yaparak “wELcoMe tO kaDıkÖy” paylaşımını yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbiden 3 puanla ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılardan ezeli rakibine göndermeli bir paylaşım geldi.
ARCHIE BROWN ÜZERİNDEN GÖNDERME
Beşiktaş'ın paylaşımında Archie Brown ile birlikte siyah-beyazlı futbolcuların sevinç anlarına yer verildi. Siyah-beyazlı kulüp paylaşımına, “wELcoMe tO kaDıkÖy” notunu düşerek gülücük emojileri ekledi.
DERBİ ÖNCESİ BU SÖZLERİ SÖYLEMİŞTİ
Fenerbahçeli Archie Brown, derbi öncesinde Beşiktaş taraftarına seslenerek, "Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır" demişti. Beşiktaş da 2-1'lik derbi galibiyetinin ardından Brown'ın bu sözlerini kullanarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
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