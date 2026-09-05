Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! Archie Brown'ın sözlerini unutmadılar - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! Archie Brown'ın sözlerini unutmadılar

Beşiktaş\'tan Fenerbahçe\'ye olay gönderme! Archie Brown\'ın sözlerini unutmadılar
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Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından ezeli rakibine dikkat çeken bir göndermede bulundu. Siyah-beyazlılar, maç öncesinde “Kadıköy'e hoş geldiniz” diyen Archie Brown'ın sözlerine gönderme yaparak “wELcoMe tO kaDıkÖy” paylaşımını yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbiden 3 puanla ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılardan ezeli rakibine göndermeli bir paylaşım geldi.

ARCHIE BROWN ÜZERİNDEN GÖNDERME

Beşiktaş'ın paylaşımında Archie Brown ile birlikte siyah-beyazlı futbolcuların sevinç anlarına yer verildi. Siyah-beyazlı kulüp paylaşımına, “wELcoMe tO kaDıkÖy” notunu düşerek gülücük emojileri ekledi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! Archie Brown'ın sözlerini unutmadılar

DERBİ ÖNCESİ BU SÖZLERİ SÖYLEMİŞTİ

Fenerbahçeli Archie Brown, derbi öncesinde Beşiktaş taraftarına seslenerek, "Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır" demişti. Beşiktaş da 2-1'lik derbi galibiyetinin ardından Brown'ın bu sözlerini kullanarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! Archie Brown'ın sözlerini unutmadılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Vatan Türkiye Vatan Türkiye:
    ismail hoca sen ne zaman fenerime hoca olsun o günden beri fenerimden nefret ettim senin bu takımda potansiyelin yook. 2 0 Yanıtla
  • Vatan Türkiye Vatan Türkiye:
    bir tane kel var hocalar gidince o çalıştırıyor . kaç hoca kaç başkan gördü bence onu yollayın ilk önce 2 0 Yanıtla
  • Vatan Türkiye Vatan Türkiye:
    ismail hoca sende lütfen çorum spora git. senden bir yol olmaz. istifanı ver . herşey para değil . sende kapasite yok . futbolcular sana yalvarsın şanlı fenerde ilk onbire ben çıkıyım diye . 2 0 Yanıtla
  • Mehmet ali Çarşıbaşı Mehmet ali Çarşıbaşı:
    DAĞLARA YAĞDI KIRAĞI KADIKÖY YEDİ YAPRAĞI... 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! Archie Brown'ın sözlerini unutmadılar - Son Dakika
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