Beşiktaş\'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva\'yı fena sattı

Benfica’nın Casa Pia ile 1-1 berabere kalmasının ardından şampiyonluk umutlarının zora girmesi, Jose Mourinho’nun sert kararlar almasına neden oldu. Deneyimli teknik adamın bazı yıldızların üzerini çizdiği iddia edildi.

“ŞAMPİYONLUK KAÇTI” MESAJI

Karşılaşma sonrası konuşan Mourinho, şampiyonluk yarışından koptuklarını açıkça dile getirerek hedefin ikincilik olduğunu söyledi. Bu açıklama, takım içinde değişimin sinyali olarak yorumlandı.

“BAZI OYUNCULARI OYNATMAK İSTEMİYORUM”

Portekizli teknik adam, bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını belirterek artık onları sahada görmek istemediğini ifade etti. Bu sözler, kadroda ciddi bir revizyonun habercisi oldu.

4 YILDIZIN ADI ORTAYA ÇIKTI

Portekiz basınına göre Mourinho’nun gözden çıkardığı isimler Enzo Barrenechea, Georgiy Sudakov, Dodi Lukebakio ve Rafa Silva oldu. Bu oyuncuların performans ve saha içi tavırlarından memnun olunmadığı belirtildi.

RAFA SİLVA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Listede yer alan isimlerden Rafa Silva’nın da bu karar kapsamında olması dikkat çekti. Yıldız oyuncunun durumu futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.