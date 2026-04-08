Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı

Beşiktaş\'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva\'yı fena sattı
08.04.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jose Mourinho’nun, Casa Pia beraberliği sonrası Rafa Silva dahil 4 oyuncunun performansından memnun kalmayarak kadroda düşünmediği iddia edildi.

Benfica’nın Casa Pia ile 1-1 berabere kalmasının ardından şampiyonluk umutlarının zora girmesi, Jose Mourinho’nun sert kararlar almasına neden oldu. Deneyimli teknik adamın bazı yıldızların üzerini çizdiği iddia edildi.

“ŞAMPİYONLUK KAÇTI” MESAJI

Karşılaşma sonrası konuşan Mourinho, şampiyonluk yarışından koptuklarını açıkça dile getirerek hedefin ikincilik olduğunu söyledi. Bu açıklama, takım içinde değişimin sinyali olarak yorumlandı.

“BAZI OYUNCULARI OYNATMAK İSTEMİYORUM”

Portekizli teknik adam, bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını belirterek artık onları sahada görmek istemediğini ifade etti. Bu sözler, kadroda ciddi bir revizyonun habercisi oldu.

4 YILDIZIN ADI ORTAYA ÇIKTI

Portekiz basınına göre Mourinho’nun gözden çıkardığı isimler Enzo Barrenechea, Georgiy Sudakov, Dodi Lukebakio ve Rafa Silva oldu. Bu oyuncuların performans ve saha içi tavırlarından memnun olunmadığı belirtildi.

RAFA SİLVA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Listede yer alan isimlerden Rafa Silva’nın da bu karar kapsamında olması dikkat çekti. Yıldız oyuncunun durumu futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 13:43:57. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.