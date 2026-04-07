Beşiktaş'tan yılın ilk sürprizi: Andre Onana
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'tan yılın ilk sürprizi: Andre Onana

07.04.2026 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Manchester United'da bulunan Kamerunlu kaleci Andre Onana için devreye girdiği iddia edildi.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren ve gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basan Beşiktaş, kaleci transferinde rotasını tanıdık bir isme çevirdi. 

BEŞİKTAŞ'TAN ONANA SÜRPRİZİ

İngiliz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, bonservisi İngiliz devi Manchester United'da bulunan ve şu anda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Kamerunlu eldiven Andre Onana için devreye girdi.

TRABZON'DAKİ PERFORMANSI DİKKATÇ EKTİ 

Manchester United’dan kiralık olarak geldiği Trabzonspor’da sergilediği performansla yeniden form tutan 29 yaşındaki tecrübeli kaleci, Beşiktaş yönetiminin radarına takıldı. Siyah-beyazlı kurmayların, Onana’nın Türkiye adaptasyonunu tamamlamış olmasını büyük bir avantaj olarak gördüğü ifade edildi. 

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Haberin detaylarında, Beşiktaş’ın önümüzdeki günlerde Manchester United ile masaya oturmaya hazırlandığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların planı, Onana’yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak ya da uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Beşiktaş öyle bir yanlış yapmaz. Haberi yapan İngiliz üstü açık yatmış muhtemelen... 2 1 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Eyvaah seneye onananin formasini asacaklar demekki üst gecide 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
23:42
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
23:41
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 01:04:18. #7.12#
Beşiktaş'tan yılın ilk sürprizi: Andre Onana
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.