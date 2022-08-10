Anadolu Üniversiteli taekwondocu gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Anadolu Üniversiteli taekwondocu gümüş madalya kazandı

10.08.2022 17:31
Anadolu Üniversiteli taekwondocu gümüş madalya kazandı

Beşincisi Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda Anadolu Üniversitesi öğrencisi Deniz Dağdelen, taekwondoda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Beşincisi Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda Anadolu Üniversitesi öğrencisi Deniz Dağdelen, taekwondoda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi 09 - 18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'da düzenleniyor. Oyunlara Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu katılım gösterirken, Anadolu Üniversitesi öğrencisi büyük bir başarıya imza atmayı başararak Türkiye'yi ve üniversiteyi gururlandırdı.

Anadolu Üniversiteli milli sporcudan gümüş madalya

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda kadınlar 53 ve 57 kilo, erkeklerde de 54 ve 58 kiloda madalyalar sahiplerini buldu. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Anadolu Üniversiteli sporcu Deniz Dağdelen büyük başarı göstererek ikincilik elde etti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Spor Yönetimi Programı 1. sınıf öğrencisi Deniz Dağdelen, finalde Nijer'den Amadou Maharan'la karşılaştı. 54 kilogramda mücadele eden Anadolu Üniversiteli taekwondocu finalde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Üniversiteli taekwondocu gümüş madalya kazandı - Son Dakika

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