Beta Transformatör Adasokağı hentbol takımı, Vali Elban'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Beta Transformatör Adasokağı hentbol takımı, Vali Elban'ı ziyaret etti

12.04.2022 15:02
Beta Transformatör Adasokağı hentbol takımı, Vali Elban'ı ziyaret etti

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen Beta Transformatör Adasokağı takımı Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen Beta Transformatör Adasokağı takımı Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın destekleriyle kurulan takımın oyuncuları ve yöneticileri, Vali Süleyman Elban'a ziyarette bulundu.

Elban, ziyaretten mutluluk duyduğunu, kızların başarısının her zaman kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Takımın hikayesi ayakta alkışlanacak bir başarı hikayesi. Bu başarı öyküsünün elde edilmesinde büyük payı bulunan değerli sporcularımız ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu başarının diğer gençlerimize de örnek teşkil etmesini temenni ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Gökhan Sezer, Kulüp Başkanı Alper Tunga Kalsın ile antrenör Nesimi Dağdoğan da ziyarette yer aldı.???????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beta Transformatör Adasokağı hentbol takımı, Vali Elban'ı ziyaret etti - Son Dakika


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