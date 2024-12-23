Beyaz Kart Uygulaması Dünya Ödülü Kazandı - Son Dakika
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Spor

Beyaz Kart Uygulaması Dünya Ödülü Kazandı

Beyaz Kart Uygulaması Dünya Ödülü Kazandı

TVF, 'Beyaz kart uygulaması' ile fair play ödülü aldı, voleybolda temiz oyun teşvik ediliyor.

23.12.2024 14:46
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Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) "Beyaz kart uygulaması", dünya fair play ödülüne layık görüldü.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Fair Play Konseyi (CIFP), 2023 yılı dünya fair play ödüllerinin kazananlarını açıkladı.

TVF, altyapı kategorilerinde fair play davranışını özendirmek amacıyla başlattığı "Beyaz kart uygulaması" ile tanıtım dalında şeref diploması ödülünün sahibi oldu.

TVF, fair play ilkelerini gelecek nesillere aşılamak üzere Türkiye'de ilk kez mini ve midi voleybol liglerinde temiz oyun, iyi davranış, beyaz kart uygulaması başlatarak fair play ruhunun yerleşmesine ve gelişmesine yönelik katkılarda bulundu.

2022 yılında başlatılan bu uygulama, voleybol camiasında büyük bir yankı uyandırdı ve sporcular arasında fair play anlayışını pekiştirdi.

Beyaz kart uygulamasıyla sezon boyunca maçlarda fair play hareketi sergilediği için "Beyaz kart" gören oyunculara, sezon sonunda çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beyaz Kart Uygulaması Dünya Ödülü Kazandı - Son Dakika

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