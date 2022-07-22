Beykent Üniversitesi 3'üncü kez Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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Beykent Üniversitesi 3'üncü kez Avrupa Şampiyonu

22.07.2022 20:29
Beykent Üniversitesi 3'üncü kez Avrupa Şampiyonu

Avrupa Voleybol Üniversiteler Şampiyonası finali kazananı Beykent Üniversitesi oldu.

Avrupa Voleybol Üniversiteler Şampiyonası finali kazananı Beykent Üniversitesi oldu. Finalde Gazi Üniversitesi ile karşı karşıya gelen Beykent Üniversitesi, 3-1'lik skorla 3'üncü kez Avrupa Voleybol Üniversiteler Şampiyonu olma başarısını gösterdi.

Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Voleybol Üniversiteler şampiyonası finalinde Beykent ve Gazi Üniversiteleri karşılaştı. 2018 ve 2019 yıllarında da Avrupa Şampiyonu olan Beykent Üniversitesi birincilik kupasını 3'üncü kez elde etti.


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Kaynak: DHA

Beykent Üniversitesi, voleybol, Beykent, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beykent Üniversitesi 3'üncü kez Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

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