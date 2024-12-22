Beykoz Belediyespor'dan Farklı Galibiyet

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 39-29 yendi.
Beykoz'daki R. Şahin Koktürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını İstanbul temsilcisi 22-15 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da skor üstünlüğünü sürdüren Beykoz Belediyespor, sahadan 10 sayı farkla 39-29 galip ayrıldı.
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