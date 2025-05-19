Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Beykoz Belediyespor, DEPSAŞ Enerji As'ı 35-33 yendi.
Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, Beykoz Belediyespor'un 14-13 üstünlüğüyle bitti.
Eşleşmedeki ilk maçtan da 40-32 galip ayrılan Beykoz Belediyespor, seriyi 2-0 kazandı ve sezonu üçüncü sırada tamamladı.
Son Dakika › Spor › Beykoz Belediyespor, DEPSAŞ'ı Yenerek Sezonu Üçüncü Tamamladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?