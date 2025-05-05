Beykoz Üniversitesi İki Branşta Şampiyon Oldu

BEYKOZ Üniversitesi Erkek Basketbol ve Voleybol Takımları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 1. Lig Finalleri'nde Türkiye Şampiyonu oldu.

Beykoz Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 28 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 1. Lig Finalleri'nde çifte şampiyonluk elde etti. Erkek Basketbol ve Erkek Voleybol Takımları, önümüzdeki sezon her iki branşta da Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Beykoz Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Erkek Basketbol Takımı, Antalya'daki TÜSF 1. Lig Finalleri'nde finalde karşılaştığı Yaşar Üniversitesi'ni 102-75'lik farklı bir skorla mağlup ederek Türkiye Şampiyonluğu'na ulaştı. Bu zafer, takımın sadece iki hafta içinde kazandığı üçüncü kupa oldu. Daha önce İstanbul'da düzenlenen Üniversiteler 1. Lig Şampiyonluğu'nu ve Ankara'daki 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonluğu'nu da kazanan takım, sezonu üç kupa ile taçlandırarak Süper Lig biletini aldı. Geçtiğimiz yıl da şampiyonluk yaşayan Beykoz Üniversitesi Basketbol Takımı, bu başarısı sayesinde Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkı kazanmıştı. Takım, 31 Temmuz – 6 Ağustos tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek EUSA Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsilen sahaya çıkacak. Beykoz Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı da TÜSF Voleybol 1. Lig Türkiye Finalleri'nde büyük bir başarıya imza attı. Finalde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ni 3-1 mağlup eden takım, Türkiye Şampiyonu olarak Süper Lig'e yükseldi" denildi.

Beykoz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörü Enes Özmen, "Yola çıkarken hedefimiz şampiyonluktu. Sporcularımız ve teknik ekibimiz bu hedefe yürekten inandı ve bizi gururlandıran bir başarıya imza attı. Bu şampiyonluk sadece bir kupa kazanmak değil; spor kültürümüzü ileriye taşıyan, üniversitemizin kararlılığını ve vizyonunu yansıtan çok değerli bir başarıdır. Öğrencilerimizi ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Basketbol Başantrenörü Recep Mert Gümüşkaynak ise "Sezon başında koyduğumuz hedef tam olarak buydu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu kupa Beykoz'a armağan olsun" diye konuştu.

Sağlık, Kültür ve Spor Direktörü Enes Özmen ise şunları ekledi:

"Aynı gün voleybol takımımız ile ikinci şampiyonluğu yaşamak gurur verici. İstanbul 1. Ligi'nden Türkiye Şampiyonluğu'na uzanan bu yolculukta hep birlikte büyük bir mücadele verdik. Bu başarı, inancın ve emeğin karşılığıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Spora destek vermeye devam edeceğiz" dedi. Voleybol Başantrenörü Erhan Er, "Zeki, çevik ve ahlaklı sporcularla çalışmak mutluluk verici. Oyuncularımla gurur duyuyorum."