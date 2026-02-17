Beytepe Koleji Basketbolda İki Galibiyet Aldı

Malatya'da eğitim veren Beytepe Koleji Malatya Kampüsü, sportif başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Okullar arası Küçük Erkekler Basketbol Turnuvası'nda mücadele eden Beytepe Koleji takımı, turnuvada oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Kampüs öğrencileri ilk maçta Kanguru Koleji'ni 26-8 mağlup etti. Takım, ikinci karşılaşmada ise İnönü Ortaokulu karşısında 19-12'lik skorla sahadan galip ayrılarak turnuvadaki ikinci galibiyetine imza attı.

Öğrencilerin sahadaki performansı ve takım oyunu okul yönetimi ve öğretmenler tarafından takdirle karşılanırken, okul yetkilileri akademik başarıların yanı sıra sportif faaliyetlere de önem verdiklerini belirtti.

Beytepe Koleji Küçük Erkekler Basketbol Takımı, turnuvadaki bir sonraki karşılaşmasını 18 Şubat Çarşamba günü Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile oynayacak. - MALATYA