Beytepe Koleji Basketbolda İki Galibiyet Aldı
17.02.2026 21:39
Beytepe Koleji, okullar arası turnuvada Kanguru Koleji ve İnönü Ortaokulu'nu yendi.

Malatya'da eğitim veren Beytepe Koleji Malatya Kampüsü, sportif başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Okullar arası Küçük Erkekler Basketbol Turnuvası'nda mücadele eden Beytepe Koleji takımı, turnuvada oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Kampüs öğrencileri ilk maçta Kanguru Koleji'ni 26-8 mağlup etti. Takım, ikinci karşılaşmada ise İnönü Ortaokulu karşısında 19-12'lik skorla sahadan galip ayrılarak turnuvadaki ikinci galibiyetine imza attı.

Öğrencilerin sahadaki performansı ve takım oyunu okul yönetimi ve öğretmenler tarafından takdirle karşılanırken, okul yetkilileri akademik başarıların yanı sıra sportif faaliyetlere de önem verdiklerini belirtti.

Beytepe Koleji Küçük Erkekler Basketbol Takımı, turnuvadaki bir sonraki karşılaşmasını 18 Şubat Çarşamba günü Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile oynayacak. - MALATYA

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beytepe Koleji Basketbolda İki Galibiyet Aldı
