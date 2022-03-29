Beyza Basma Türkiye 2.si oldu - Son Dakika
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Beyza Basma Türkiye 2.si oldu

29.03.2022 09:17
Beyza Basma Türkiye 2.si oldu

Üniversitelerarası Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Beyza Basma ikinci oldu.

Üniversitelerarası Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Beyza Basma ikinci oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Üniversiteler Taekwondo Şampiyonası Hatay'da gerçekleştiriyor. Türkiye'nin birçok üniversitesinden sporcuların katıldığı şampiyonada Erciyes Üniversitesi'ni temsilen katılan Spor Bilimleri Fakültesi 3.sınıf öğrencisi Beyza Basma ikinci oldu. +73 kilogramda mücadele eden Beyza Basma finalde kaybettiği maç sonrasında Türkiye ikincisi oldu. Hem Erciyes Üniversitesi'nin hem de Kayseri TOHM ile Melikgazi Belediyespor'un gururu olan Beyza Basma, Üniversiteler Milli Takımlar seçmesine girmeye hak kazandı.

Melikgazi Belediyespor Taekwondo Antrenörü Yunus Emre Sayan, şampiyonada Beyza Basma'nın gösterdiği performanstan ötürü gurur duyduklarını ifade ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Beyza Basma Türkiye 2.si oldu
Beyza Basma Türkiye 2.si oldu

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Üniversiteler, Taekwondo, Erciyes, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beyza Basma Türkiye 2.si oldu - Son Dakika


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