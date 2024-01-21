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Bigadiç Belediyespor, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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Bigadiç Belediyespor, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi

Salon: Şehit Orkan DinçerHakemler: Saadettin Deneri, Melike Özkan Erol, Sıla KayatepeBigadiç Belediyespor: Eren Kanlı, Murat Al, Vefa Yılmaz, de Souza, Einisamarein, Nwachukwu (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan)Hatay Büyükşehir Belediyespor:...

Bigadiç Belediyespor, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u 3-1 yendi
21.01.2024 - 17:28,
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Salon: Şehit Orkan Dinçer

Hakemler: Saadettin Deneri, Melike Özkan Erol, Sıla Kayatepe

Bigadiç Belediyespor: Eren Kanlı, Murat Al, Vefa Yılmaz, de Souza, Einisamarein, Nwachukwu ( Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Kuklinski, Cüneyt Dağcı, Hamza Yiğit Aslan, Kovac, İsa Karatekin ( Murat Karakaya, Fatih Yorümez, Eber Berkun Üstündağ, İsmail Koçak, Yusuf Eken, Turgut Lelik)

Setler: 25-20, 25-21, 21-25, 25-23

Süre: 134 dakika (31, 37, 32, 34)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. hafta maçında Bigadiç Belediyespor, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Bigadiç Belediyespor, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bigadiç Belediyespor, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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