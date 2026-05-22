Bigaspor 3. Lig'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bigaspor 3. Lig'e Yükseldi

Bigaspor 3. Lig\'e Yükseldi
22.05.2026 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig play-off finalinde Bigaspor, Torbalıspor'u 3-1 mağlup ederek 3. Lig'e çıktı.

MANİSA 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Bölgesel Amatör Lig play-off finalinde Bigaspor ile Torbalıspor karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 3-1 kazanan Bigaspor, adını 3'üncü Lig'e yazdırdı.

Karşılaşmaya Torbalıspor etkili ataklarla başladı. İlk yarıda iki takım da önemli fırsatlar yakalarken, karşılıklı direkten dönen toplar tribünlerde heyecan yarattı. Ancak ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve devre golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Bigaspor, aradığı golü 53'üncü dakikada Fatih Deniz ile buldu ve 1-0 öne geçti. Bulduğu golün moraliyle oyundaki üstünlüğünü artıran Bigaspor, 68'inci dakikada Melih Şencan'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Torbalıspor, 81'inci dakikada Abdulkadir Özdemir'in golüyle umutlansa da kalan dakikalarda istediği baskıyı kuramadı. Mücadelede zaman zaman tansiyon yükselirken, Bigaspor uzatma dakikalarında bir gol daha buldu. 90+2'inci dakikada Eray Can Akkaya'nın attığı golle skor 3-1'e geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken Bigaspor, sahadan 3-1 galip ayrılarak 3'üncü Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Olaylar, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bigaspor 3. Lig'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum

20:43
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
20:05
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
20:04
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 20:47:52. #7.13#
SON DAKİKA: Bigaspor 3. Lig'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.