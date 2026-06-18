Bigaspor'da Yeni Dönem Başlıyor - Son Dakika
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Bigaspor'da Yeni Dönem Başlıyor

Bigaspor\'da Yeni Dönem Başlıyor
18.06.2026 12:49
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Başkan Levent Şahin, Bigaspor'un yeni yönetim listesini açıkladı ve hedeflerini paylaştı.

BÖLGESEL Amatör Lig'den 3'üncü Lig'e yükselerek Çanakkale'nin 8 yıllık profesyonel lig hasretine son veren Bigaspor'da başkan Levent Şahin, olağan genel kurul öncesi yenilediği listesini paylaştı. Seçime tek aday olarak girecek Şahin, "Bugün itibarıyla 2026-2028 dönemi yönetim kurulu listemi camiamızın takdirlerine sunuyorum. Geride bıraktığımız iki yılda; önce Çanakkale Süper Amatör Lig şampiyonluğunu, ardından 28 yıllık profesyonel lig özlemine son vererek Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğunu yaşadık ve Bigasporumuzu yeniden 3. Lig'e taşıdık" dedi.

Şahin, "Şimdi ise aynı ruh, yeni hedefler anlayışıyla; tecrübeyi, enerjiyi ve yeni isimleri bir araya getiren güçlü bir yönetim kadrosuyla yeni döneme hazırlanıyoruz. Bigaspor'un yalnızca bugünü için değil, yarınları için de çalışacak; altyapıdan kadın futboluna, tesisleşmeden kurumsallaşmaya kadar her alanda kulübümüzü daha ileri taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yolda bizlere güvenen, destek veren ve her zaman yanımızda olan büyük Bigaspor ailesine teşekkür ediyor; yeni yönetim kurulumuzun kulübümüze ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Aynı Ruh, Yeni Hedefler!" mesajını paylaştı.

Çanakkale ekibinin yeni yönetimi Cihan Ertaş, Emirkan Karabiber, Emre Şahin, Fatih Aktaş, Fatih Engin, Fatih Karan, Gökhan Uygun, Görkem Deniz, Görkem Kemerli, İbrahim Sargın, İlker Çiftçi, İrfan Basmacı, İsmail Türkbay, Kenan Polat, Mehmet Kızıl, Mert Ersöz, Muzaffer Bozkurt, Müjgan Ergüven, Mutlu Saydem, Oğulcan Temiz, Polat Ubay, Suat San, Şükrü Pulluk, Tevfik Çoşkuner isimlerinden oluştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Levent Şahin, Bigaspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bigaspor'da Yeni Dönem Başlıyor - Son Dakika

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