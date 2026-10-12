Bigaspor, iki kez yenik düştüğü Söke deplasmanında 3-2 kazanıp puanını 11 yaptı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda iki kez yenik duruma düştüğü gol düellosunda Söke 1970 SK'yı 3-2 mağlup eden Bigaspor çıkışını sürdürdü. İlk sezonunu geçirdiği ligde maratona 2 beraberlikle başladıktan sonra çıktığı son 4 maçın 3'ünü kazanan Çanakkale ekibi puanını 11 yaptı. Bu periyotta Eskişehirspor ve Balıkesirspor gibi güçlü rakiplerini de yenen Bigaspor, play-off yarışındaki iddiasını kanıtladı.