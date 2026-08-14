Bigaspor'un İki Yeni Transferi
Bigaspor, Hüseyin Can Öztürk ve Berk Zerenman ile yeni sezon için transfer yaptı.
YENİ sezonda 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Çanakkale temsilcisi Bigaspor iki transfer birden yaptı. Biga; Karaköprü Belediyespor'dan 24 yaşındaki merkez orta saha Hüseyin Can Öztürk'le 1 yıllık, Eskişehirspor'dan 23 yaşındaki sağ kanat Berk Zerenman ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak: DHA
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