Bigaspor\'un İki Yeni Transferi

YENİ sezonda 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Çanakkale temsilcisi Bigaspor iki transfer birden yaptı. Biga; Karaköprü Belediyespor'dan 24 yaşındaki merkez orta saha Hüseyin Can Öztürk'le 1 yıllık, Eskişehirspor'dan 23 yaşındaki sağ kanat Berk Zerenman ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.