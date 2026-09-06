Bigaspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Uşakspor'u ağırlayan Bigaspor, 90+4'üncü dakikada Nurettin'in attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Uşakspor, 50'inci dakikada Ercan Çiftçi ile öne geçmiş ancak Bigaspor uzatmalarda yenilgiden kurtularak iki takım da sezona birer puanla başladı.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Uşakspor'la karşı karşıya gelen Bigaspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle maçı 1-1 berabere tamamladı. Müsabakanın ilk yarısında iki takım da fırsatları değerlendiremedi ve devre golsüz eşitlikle geçildi. Uşakspor 50'inci dakikada Ercan Çiftçi ile golü buldu: 0-1. Bigaspor, 80'inci dakikada Nurettin'in ayağından penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi takım 90+4'üncü dakikada Nurettin'le fileleri havalandırıp yenilgiden kurtuldu. İki takım da 2026-2027 sezonuna 1'er puanla başladı.
Kaynak: DHA
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