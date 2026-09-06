Bigaspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Uşakspor'la karşı karşıya gelen Bigaspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle maçı 1-1 berabere tamamladı. Müsabakanın ilk yarısında iki takım da fırsatları değerlendiremedi ve devre golsüz eşitlikle geçildi. Uşakspor 50'inci dakikada Ercan Çiftçi ile golü buldu: 0-1. Bigaspor, 80'inci dakikada Nurettin'in ayağından penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi takım 90+4'üncü dakikada Nurettin'le fileleri havalandırıp yenilgiden kurtuldu. İki takım da 2026-2027 sezonuna 1'er puanla başladı.