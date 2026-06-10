Bilal Bayazıt Kayserispor'dan Ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un 27 yaşındaki file bekçisi Bilal Bayazıt, sosyal medyadan paylaştığı videoyla kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Bilal Bayazıt, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Kayserispor'a veda etme zamanı geldi. Beş yıl boyunca formasını büyük bir gururla taşıdığım Kayserispor'dan ayrılıyorum. Bu kulübe geldiğim ilk günden itibaren bana gösterilen sevgi, güven ve destekten dolayı minnettarım." ifadelerini kullandı.

Memleketinin takımında forma giymenin kendisi için her zaman ayrı bir anlam taşıdığını belirten Bilal Bayazıt, şunları kaydetti:

"Bu arma altında yaşadığım anılar, kurduğum dostluklar, sahada verdiğimiz mücadeleler hayatımın en değerli tecrübeleri arasında yer aldı. Başta taraftarlarımız olmak üzere birlikte çalıştığım tüm hocalarıma, takım arkadaşlarımıza, yöneticilerimize, kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yollarımız bugün ayrılıyor olabilir ama Kayserispor'u, Kayseri'yi her zaman bu duygularla hatırlayacağım, hakkınızı helal edin, her şey için çok teşekkür ediyorum."