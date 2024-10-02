Bilal Çelebi'den Protesto: Belgelerini Yırttı - Son Dakika
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Bilal Çelebi'den Protesto: Belgelerini Yırttı

Bilal Çelebi\'den Protesto: Belgelerini Yırttı

Wushu antrenörü Bilal Çelebi, federasyonun adaletsizliğini protesto ederek belgelerini yırttı.

02.10.2024 12:39
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Ürettiği 400'ten fazla Ninja tekniği ile 15 farklı ülkeden doktora ünvanı alan wushu ve yakın koruma antrenörü 47 yaşındaki Bilal Çelebi, 200 üzerinde antrenörlük ve hakemlik belgesine sahip. Çelebi, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu mevcut yönetiminin göreve devam etmesi halinde bu sporu yapmayacağını belirterek, tüm hakemlik ve antrenörlük belgelerini yırttı.

Milli wushu antrenörü Bilal Çelebi, haftanın 3 günü Ninja kıyafetlerini giyerek, kılıç ve diğer ekipmanlarıyla birlikte ormanda antrenman yapmasıyla tanınıyor. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Bilal Çelebi, çocuk yaştan itibaren dövüş sporlarının birçok branşında eğitim aldı ve 1997 yılından itibaren wushu antrenörlüğü yapmaya başladı. Milli takım antrenörlüğü de yapan Çelebi, daha sonra yakın koruma ve silah kullanma dersleri de vermeye başladı. Ürettiği Ninja ve koruma tekniklerinin patentini alan Bilal Çelebi, tekniğinin kullanıldığı 15 farklı ülkeden ise 'doktora' ünvanı aldı. 400'ün üzerinde teknik üreten Bilal Çelebi, bu teknikleri unutmamak ve yenisini eklemek adına haftanın 3 günü ormanlık alana giderek Ninja kıyafetleriyle çalışma gerçekleştiriyor. Dünya Spor Komitesi tarafından belirlenen Uluslararası Dövüş Sanatları Şöhret Listesi'ne girmeyi de başaran Çelebi, Hindistan'da düzenlenen ödül töreninde 'Yaşayan Efsane Ödülü'ne layık görülmüştü.

Tüm hakemlik ve antrenörlük belgelerini yırttı

Wushu alanında ürettiği teknikleri dünya çapında da kabul gören ve ödüller alan Bilal Çelebi, mevcut Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu yönetimi görevde olduğu sürece bu sporu yapmayacağını açıklayarak tüm belgelerini yırttı. Federasyonun adaletsiz uygulamalarını protesto etmek için böyle bir eylem gerçekleştirdiğini ifade eden Çelebi, kendisine ait sosyal medya hesabından tüm hakemlik ve antrenörlük belgelerini yırttı.

"Hakemlik ve antrenörlük yapmayacağım"

Adaletsizliklere dikkat çekmek için tüm belgelerini yırttığının altını çizen Türk Ninja Bilal Çelebi, "7 büyük ilde 35, Sakarya iline ise 75 delege verildi. Böylece federasyon başkanlık seçimine hile karıştırılmıştır. Ayrıca mevcut federasyondan üyelerin, İsrail Federasyonu temsilcilerle fotoğrafları sosyal medyada yer aldı. Bu da benim için bardağı taşıran son damla oldu. Bu mevcut yönetim görevde olduğu sürece ben de ne hakemlik ne de antrenörlük yapacağım" dedi.

Çelebi, tekrar wushu sporuna sporcu yetiştirmesi ve hakemlik yapması için federasyona adil bir yönetimin gelmesi gerektiğinin altını çizdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilal Çelebi'den Protesto: Belgelerini Yırttı - Son Dakika

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