Bilal Demirağ Alanyaspor\'a Transfer Oldu

2'nci Lig'e katılmama kararı sonrası küme düşürülen ve 2027-28 sezonunda 3'üncü Lig'de mücadele edecek olan Altınordu'da altyapı patentli genç stoper Bilal Demirağ (17), Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'a transfer oldu. Geçen sezon Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına gelip son anda yuvada kalan milli futbolcu, Alanya ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. U15, U16 ve U17 yaş gruplarında ay-yıldızlı formayla 39 kez görev yapan Bilal, ilk kez Altınordu dışında bir kulüpte forma giyecek. Genç krampon geçen sezon ligde 10, kupada 1 maçta oynadı. Altınordu'nun transferden bonservis ücreti almadığı, oyuncunun bir sonraki satışından pay elde edebileceği ifade edildi.