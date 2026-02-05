Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan\'dan N\'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek
05.02.2026 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kante transferinde kritik rol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, takım ismi fark etmeden transfer desteğinin devam edebileceğini açıkladı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki kütüphanede düzenlediği, "Kütüphane Sohbetleri" programına katıldı.

"BU BİR KERE NE İLK NE SON"

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'dan yeni transferi N'Golo Kante ile ilgili soruya Bilal Erdoğan, "Bu bir kere ne ilk ne son." dedi.

Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

'FENERBAHÇELİLER OLARAK AYRI ZEVKLENDİK'

Sözlerine devam eden Bilal Erdoğan, "Spor kamuoyu da Cumhurbaşkanı'na zaman zaman haksızlık etti maalesef. Yani her camianın zaman zaman Cumhurbaşkanı'na çok ciddi, Allah affetsin, falsoları oldu. Ama Cumhurbaşkanı her camianın sadece dört büyükler değil, önemli meselelerini çözmüş, yapmış kişidir. Bu transfer başka bir kulübün olsa yine yapardı Cumhurbaşkanı. Ama biz Fenerbahçe'liler olarak ayrı zevklendik." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

'GALATASARAY'IN STADINI YAPTI'

Bilal Erdoğan sözlerini, "Her camianın zaman zaman Cumhurbaşkanına çok ciddi falsoları oldu ama Cumhurbaşkanı, her camianın önemli meselelerini çözmüş kişidir. İşte Galatasaray'ın stadını yapmıştır, Beşiktaş'ın bir şeyini yapmıştır. Zaten sorduğun zaman söylerler, sormadan kolay kolay söylemezler. Cumhurbaşkanı, bu transfer başka bir kulübün olsa yine yapardı." şeklinde noktaladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek - Son Dakika

Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

21:44
Abu Dabi’de Esir Takası Anlaşması
Abu Dabi'de Esir Takası Anlaşması
21:25
Sergen Yalçın, ’’Hayırlı olsun’’ diyerek yeni transferi duyurdu
Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu
20:24
Milan Skriniar’ın cezası belli oldu
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 22:23:14. #7.11#
SON DAKİKA: Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.