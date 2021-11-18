Bilardoda 3 Bant Erkekler Türkiye Şampiyonası

Türkiye Bilardo Federasyonunun yeni tesisi ilk kez 3 Bant Erkekler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Bilardoda 2021 yılı 3 Bant Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı, federasyonun Gölbaşı'nda yeni açılan tesislerinde bugün sona erecek. Şampiyonanın 2. etabında bugün Semih Saygıner ile Can Çapak yarı finalde karşılaştı. Maçı 40-26 kazanan Can Çapak bu etapta ilk finalist oldu. Diğer yarı finalistler Berkay Karakurt ile Tolgahan Kiraz'ın maçında ise karşılaşmayı 40-32 kazanan Berkay Karakurt bu etabın ikinci finalisti oldu.

Bu etabın final maçı saat 16.00'da başlayacak.

Aralık ayındaki 3. etap ve final etabının sonunda şampiyon belli olacak

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, "Bugün 15. günümüz 574 sporcuyla başladık, yarı final ve final müsabakalarını gerçekleştiriyoruz. Gerçekten evimizde olmanın kendi tesisimizde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Tesisin hem ulusal ve uluslar arası turnuvalara hem de federasyonun idari işlerine hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Ercan, "Beklediğimizden de daha iyi geri dönüşler oldu. Bundan sonra tüm ulusal ve uluslar arası turnuvalarımızı bu tesiste gerçekleştireceğiz. Umarım uluslararası turnuvalarda milli sporcularımız büyük zaferler kazanarak İstiklal Marşı'mızı bu salonda bize dinlettirirler." diye konuştu.

Seyircinin de salonu doldurduğunu ifade eden Ercan, "500 seyirci kapasiteli, 2 bin 200 metrekarelik bir tesis, dünyanın en modern bilardo tesisi diyebilirim. Bugün 2. etabı bitireceğiz, Aralık ayında 3. etap ve final etabı iki etap daha var ve 4 etabın sonundaki puanlamaya göre ilk 4 sporcumuz bizi 2022 yılında milli takım olarak hem Avrupa'da hem dünyada temsil edecek, birinci olan sporcu da 2021 yılının Türkiye şampiyonu unvanını kazanacak." bilgisini verdi.

Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nı da bu turnuvadan ardından başlayacağını ve 15 gün süreceğini belirten Ercan, "Orada da Türkiye şampiyonluğu ve dereceye girenlerle milli takımımız belli olacak. 17 Şubat'ta ise Avrupa Milli Takımlar Şampiyonası, ardından 7 gün boyunca Dünya Kupası yine bu tesiste oynanacak ve uluslararası alanda tesisimiz görücüye çıkacak. Umarım bu iki turnuvada da millilerimiz bizi gururlandırır ve kupa Türkiye'de kalır." ifadelerini kullandı.

Başkan Ercan, turnuvanın bütün etaplarında yarı final ve final maçlarının TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanmasından da ayrıca çok memnun olduklarını söyledi.