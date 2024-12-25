Bilecik 1. Amatör Lig'de Liderler Güçlü Performans Gösterdi - Son Dakika
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Bilecik 1. Amatör Lig'de Liderler Güçlü Performans Gösterdi

Bilecik 1. Amatör Lig\'de Liderler Güçlü Performans Gösterdi

Bilecik 1. Amatör Lig'de 7'inci hafta sonuçları belli oldu. A Grubu lideri Söğütspor, Gölpazarı Belediyespor'u 5-1 yenerek puanını 21'e çıkardı. B Grubu lideri Pazaryerispor ise Akpınarspor'u 1-0 yenerek 17 puana ulaştı.

25.12.2024 10:37  Güncelleme: 10:40
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Bilecik 1. Amatör Lig'de 7'inci hafta geride kalırken, A Grubu lideri Söğütspor, B Grubunun lideri Pazaryerispor kazanması bildi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 6'ıncı hafta geride kalırken, A Grubu'nda oynana 3 maçta 16 gol atılırken, B Grubu'nda oynanan 4 müsabakada 11 gol atıldı. A Grubu lideri Söğütspor, kendi evinde Gölpazarı Belediyespor'u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Gruptaki diğer maçlarda 1299 Bilecik Kulübü kendi evinde Kürespor'a 3-1 mağlup olurken, 1969 Bilecik Spor Kulübü ise kendi evinde Cihangazispor'u 5-1 yendi. Ligden çekilen 1969 Başak Spor ile karşılaşan Karaköyspor maçı 3-0 hükmen kazandı. Bu sonuçlar sonrası Söğütspor ligde 7'de yaparak puanını 21'e çıkarırken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 16, 1299 Bilecik Kulübü ve Cihangazispor ise 10'ar puanla Söğütspor'u takip ettiler.

Pazaryerispor dolu dizgin

B Grubunun lideri Pazaryerispor, Akpınarspor deplasmanından 1-0 galip gelirken, liderliğini sürdürdü. Gruptaki diğer maçlarda Bilecik Geçlerbirliği ile Osmaneli Gençlerbirliğispor 1-1 beraber kalırken, 1308 Osmanelispor kendi evinde Vezirhanspor'u 3-0 yendi. Gruptaki son müsabakada Bozüyük İçköyspor, Vezirhan deplasmanında 4-1 galip geldi. Bu sonuçlar sonrası Lider Pazaryerispor 17 puanla yükselirken, 1308 Osmanelispor 15, Osmaneli Gençlerbirliğispor ve Akpınarspor 12 puanla ligde yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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