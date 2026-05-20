Bilecik 2. Amatör Lig\'de Liderler Belirlendi
20.05.2026 10:32
Bilecik 2. Amatör Lig'de 1299 Bilecikspor ve Kurtköyspor ikinci haftayı lider tamamladı.

Bilecik 2. Amatör Lig'de ikinci hafta geride kalırken, 1299 Bilecikspor Kulübü liderliğe yükseldi.

Bilecik 2. Amatör Lig'de A ve B Gruplarında ikinci hafta geride kalırken, Kurtköyspor ile 1299 Bilecikspor Kulübü ligde 2'de 2 yaparak, liderliğe yükseldiler.

A Grubu'nda oynana müsabakalarda Kurtköyspor, Bozüyük Gücüspor karşısında 2-1'lik galibiyet ile dönerken, Güneşspor kendi evinde Kandilli Spor'a 3-1 yenildi. 4 takımlı grupta 2'de yapan Kurtköyspor 6 puanla liderliğe yükselirken, 4 puanlı Kandillispor, 1 puanlı Bozüyük Gücüspor lideri talip etti. Güneşspor henüz ligde puanla tanışamadı. Ligin 3'üncü haftasında 24 Mayıs günü Kandillispor-Kurtköyspor ve Güneşspor- Bozüyük Gücüspor karşı karşıya gelecek.

1299 Bilecikspor Kulübü farkını koydu

B Grubu'ndan ligin ikinci haftasında 1299 Bilecikspor Kulübü kendi evinde Bayırköyspor'u 2-1'lik skorla geçti. Gölpazarıspor kendi evinde Vezirhanspor ile 2-2 berabere kaldı. Grupta 2'de 2 yapan 1299 Bilecikspor Kulübü 6 puanla liderliğe yükselirken, 2 puanlı Gölpazarıspor, Bayırköyspor ile Vezirhanspor ise 1'er puanla lider takip etti. Ligin üçüncü haftasında 23 Mayıs günü Bayırköyspor-Vezirhanspor ve 1299 Bilecikspor Kulübü-Gölpazarıspor karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

