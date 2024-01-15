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Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik derbisindeki centilmenlikleri tebrik etti - Son Dakika
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Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik derbisindeki centilmenlikleri tebrik etti

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kadın Voleybol Takımı ile Bilecik Belediye Kadın Voleybol Takımı arasında oynanan müsabakada, 2 takım taraftarlarını centilmenliklerinden dolayı tebrik etti.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik derbisindeki centilmenlikleri tebrik etti
15.01.2024 - 11:01,  Güncelleme: 11:26
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Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, dün oynanan Bilecik derbisinde 2 takım taraftarlarını centilmenliklerinden dolayı tebrik etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 10'uncu grupta mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kadın Voleybol Takımı ile Bilecik Belediye Kadın Voleybol Takımı karşı karşıya geldi. Bozüyük Spor Salonu'nda oynana müsabakayı Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, CHP İl Başkanı Ali Özdemir ve sporseverler izledi.

Müsabakayı Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kadın Voleybol Takımı 3-1 kazanırken, maç öncesi paylaşımlardan dolayı 2 takım taraftarları arasında gerginlik olmuştu. Maçta bu gerginlik ortadan kalkarken, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman 2 takım taraftarlarını centilmenliklerinden dolayı tebrik etti. Yaman, "Bozüyük Spor Salonunda oynanan Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kadın Voleybol Takımı ile Bilecik Belediye Kadın Voleybol Takımları arasında oynanan 2. Lig müsabakasını seyrettik Seyir zevki yüksek maçta ter döken sporcu kardeşlerimizi emek veren yönetici kardeşlerimizi ve takımlarını centilmence destekleyen tüm taraftarlarımızı tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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