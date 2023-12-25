Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü Düzce\'yi 3-0 Yendi

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü kendi evinde rahat kazandı.

İstasyon Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig 10. Grup 8'inci hafta müsabakasında Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü kendi evinde konuk ettiği Düzce Voleybol Takımı 3-0 yendi. Maça iyi başlayan Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü ilk seti 25-11, ikinci seti ise; 25-15'lik skorla kazandı. Son seti de 25-19 kazanan Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü net bir skorla maçı kazandı. Bu galibiyet sonrası puanını 21'e çıkaran Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü 7 takımlı ligde ikinci sırada yer aldı. Grup liderliğinde 22 puanla Sakarya Voleybol Kulübü yer aldı.

Öte yandan Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü haftayı BAY geçecek. - BİLECİK