Bilecik Futbol Akademi'nin U13 Takımı Açılışta Fırtına Gibi - Son Dakika
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Bilecik Futbol Akademi'nin U13 Takımı Açılışta Fırtına Gibi

Bilecik Futbol Akademi\'nin U13 Takımı Açılışta Fırtına Gibi
29.05.2025 11:10
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Bilecik Futbol Akademi, U13 Gençler Ligi'ne 5-0 galibiyetle başladı, başarı dolu bir sezon bekliyor.

U13 Gençler Ligi dün oynanana ve bugün oynanacak maçlarla başlarken, Bilecik Futbol Akademi lige başarılı bir skorla başladı.

Kurulduğu günden bu yana katıldığı turnuvalardan adından söz ettiren Bilecik Futbol Akademi'nin U13 Futbol Takımı, U13 Gençler Ligi'ne güzel başlangıç yaptı. Bilecik Sentetik Sahada oynana ligin ilk hafta müsabakasında Vezirhanspor ile karşı gelen Bilecik Futbol Akademi'nin U13 Futbol Takımı, ilk yarıda 0-0'lık skorla soyunma odasına gitti. Maçın ikinci yarısına adeta fırtına gibi başlayan Bilecik Futbol Akademi'nin U13 Futbol Takım golcüsü Recep Emin Gergin'in attığı 5 golle maçı 5-0 kazandı.

Maç sonunda Bilecik Futbol Akademi Kulüp Başkanı Yasin Aykol, teknik heyet ve futbolcuları tebrik ederek, bu takımın bu sene ses getireceğini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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