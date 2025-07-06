Bilecik Futbol Akademisi Rekor Katılımla Başladı

Bilecik'te altyapıyı yeniden canlandırmak ve gençlere sporu sevdirmek için kurulan Bilecik Futbol Akademi Kulübü, rekor bir katılımla yaz spor okullarına başladı.

Gençler tüm yaş gruplarında lige çıkacakmış gibi hazırlanırken, katıldığı turnuvalarda gösterdiği başarıyla adından söz ettirdi. Okulların kapanmasıyla 5 yaş kategorisinden 13 yaşa kadar yaklaşık 200 sporcu ile yaz futbol okuluna başlayan BFA Spor Kulübü rekor bir başvuru aldı. Amaçlarının çocuklara ve gençlere sporu sevdirmek ve yetenekli futbolcuları keşfederek kulüp bünyelerine kazandırmak olan BFA Spor Kulübü'nün tek hedefi altyapı. - BİLECİK