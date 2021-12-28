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Bilecik Gençlik Spor Kulübü, Beşevler Gençlik Spor Kulübüne 32-30 kaybetti - Son Dakika

Bilecik Gençlik Spor Kulübü, Beşevler Gençlik Spor Kulübüne 32-30 kaybetti

28.12.2021 11:33
Bilecik Gençlik Spor Kulübü, Beşevler Gençlik Spor Kulübüne 32-30 kaybetti

Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig'de ikinci maçına çıkan Bilecik Gençlik Spor Kulübü, ilk maçtaki gibi şansız bir şekilde yenildi.

Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig'de ikinci maçına çıkan Bilecik Gençlik Spor Kulübü, ilk maçtaki gibi şansız bir şekilde yenildi.

Bursa Dikkaldırım Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig B grubu 2'inci haftab müsabakasında Beşevler Gençlik Spor Kulübü kendi saha ve seyircisi önünde Bilecik Gençlik Spor Kulübü 32-30 mağlup etti. Saha hakemleri Özgür Akgül ve Erdoğan Topçu yönettiği müsabakanın ilk devresine 19-14'lük ev sahibi Beşevler Gençlik Spor Kulübü üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci periyodunda Bilecik Gençlik Spor Kulübü'nün rakibine üstünlük kurmayı başardı. Arka arkaya bulduğu sayılarla aradaki farklı indiren Bilecik Gençlik Spor Kulübü müsabakayı 32-30 kaybetti. Bilecik Gençlik Spor Kulübü'nde Hassari Arslan 11, Ercan İnan 8, Fahri Altıntaş 6, Gökhan Beküş 3, Aziz Aslan 2'er sayı kaydetti.

Öte yandan Bilecik Gençlik Spor Kulübü geçen hafta kendi evinde İzmir Gençlik Merkezine 27-26'lık skorla kaybetmişti. - BİLECİK

Bilecik Gençlik Spor Kulübü, Beşevler Gençlik Spor Kulübüne 32-30 kaybetti
Bilecik Gençlik Spor Kulübü, Beşevler Gençlik Spor Kulübüne 32-30 kaybetti
Bilecik Gençlik Spor Kulübü, Beşevler Gençlik Spor Kulübüne 32-30 kaybetti

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Hentbol, Türkiye, gençlik, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bilecik Gençlik Spor Kulübü, Beşevler Gençlik Spor Kulübüne 32-30 kaybetti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bilecik Gençlik Spor Kulübü, Beşevler Gençlik Spor Kulübüne 32-30 kaybetti - Son Dakika
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