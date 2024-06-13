Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, çocuklarla futbol oynadı - Son Dakika
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, çocuklarla futbol oynadı

Bilecik Sentetik Sahada düzenlenen 'İlkokullarda Fiziksel Etkinlik Oyunları' programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, çocuklarla bir araya gelerek futbol oynadı. İl Müdürü Özdemir, çocukları destekleyerek geleceklerinin parlak ve ahlaklı bir spor içerisinde olmasını temenni etti.

13.06.2024 11:17
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, topun başına geçerek çocuklarla birlikte eğlendi.

Bilecik Sentetik Sahada düzenlenen 'İlkokullarda Fiziksel Etkinlik Oyunları' programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, çocuklarla bir araya geldi. Yeteneklerini sergileyen çocuklar, İl Müdürü Yasin Özdemir ile de futbol oynadılar. Çocukları hem destekleyen hem de eşlik eden İl Müdürü Yasin Özdemir, "Hepsi çok başarılı, yetenekli genç çocuklarımız. Geleceklerinin parlak, temiz ve ahlaklı bir spor içerisinde olmasını temenni eder başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, çocuklarla futbol oynadı - Son Dakika

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