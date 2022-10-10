Bilecik haberi: 1969 Bilecik Spor Kulübü İstanbul deplasmanından eli boş döndü - Son Dakika
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Bilecik haberi: 1969 Bilecik Spor Kulübü İstanbul deplasmanından eli boş döndü

10.10.2022 12:18
Bilecik haberi: 1969 Bilecik Spor Kulübü İstanbul deplasmanından eli boş döndü

Bilecik spor haberi: Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11'inci grup ikinci hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü İstanbul deplasmanında ilk yarıya 3-0 önde girerken, maçı 4-3 kaybetti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11'inci grup ikinci hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü İstanbul deplasmanında ilk yarıya 3-0 önde girerken, maçı 4-3 kaybetti.

Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde oynanan BAL ikinci hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü deplasmanda İstanbul Bayburtspor 1918'e 4-3 kaybetti. Maça taraftar desteği ile iyi başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 15'inci dakikasında Burak Kaptan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 37'inci dakikasında Atahan Kömürlü'nün golüyle durumu 2-0'a getirdi. Maçın 45'inci dakikasında Ayberk Kardaş'ın golüyle durum 3-0'a geldi. İlk yarda bu skorla sona erdi. İkinci yarıda kondisyon olarak oyundan düşen 1969 Bilecik Spor Kulübü rakibine üstünlüğü verdi. Maçın 51'inci dakikasında İstanbul Bayburtspor 1918 oyuncusu Bedirhan Kaya'nın orta sahanın önünde sert düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak filelere giderken durum 3-1'e getirdi. Maçın 62'inci dakikasında İstanbul Bayburtspor 1918 atağında Gürkan Çiftçi golüyle durum 3-2'e geldi. Maçın 82'inci dakikasında sol kanattan bir ortayı 1969 Bilecik Spor Kulübü kalecisi Görkem Güner'in büyük hatasıyla Caner Taşkıran topu filelere göndererek durum 3-3 oldu. Maçın 89'uncu dakikasında gelişen İstanbul Bayburtspor 1918 kontra atağında 1969 Bilecik Spor Kulübü kalecisi Görkem Güner ceza sahasına kadar hatalı bir şekilde çıkmasında Gökdeniz Karadeniz kaleciyi geçerek topu filelere gönderdi. Bu golle durum 4-3'e gelirken, 1969 Bilecik Spor Kulübü ligde ilk mağlubiyetini aldı.

Maç sonunda 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftarları 1969 Bilecik Spor Kulübü kalecisi Görkem Güner'e tepki gösterdi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

İstanbul, Bilecik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecik haberi: 1969 Bilecik Spor Kulübü İstanbul deplasmanından eli boş döndü - Son Dakika

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