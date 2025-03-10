Bilecik Judo Takımı Avrupa Kupası\'nda

Bilecik'in başarılı judo sporcuları 'Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda' Bilecik'i temsil edecek.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek olan Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda Bilecikli sporcular 48 kilogramda Fatmanur Uçar, 60 kilogramda Yiğit Topal ve 90 kilogramda Muzaffer Buğra Sezer katılacak. Sporcular ve antrenörleri şampiyona öncesi Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'e motivasyon ziyareti gerçekleşti. Demir sporculara başarılar dileyerek, "Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası'nda derece yapan 57 kilogramda Türkiye Şampiyonu Buğlem Heybetoğlu ve 73 kilogramda Türkiye Üçüncüsü Ahmet Buğra Kısa da ziyarette bulundular. Ziyaret sırasında, genç sporcuların başarıları kutlandı ve kendilerine moral motivasyonu sağlandı. Judo sporcularımız ve antrenörümüzün, Avrupa Kupası'nda ve gelecekteki tüm müsabakalarda başarılarını sürdürmelerini diliyoruz" dedi. - BİLECİK