Bilecik Kartalspor: Genç Yetenekler Yetiştiriyor

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Bilecik Kartal spor Kulüp Başkanı Metehan Kaçar, son haftalarda profesyonel futbol kulüplerinin alt yaş kategorilerinde mücadele eden takımlara ve yerel lig ekiplerinde forma şansı bulan birçok futbolcu yetiştirdiklerini söyleyerek, amaçların alt yapı fabrikası olmak olduğunu söyledi.

Bilecik'te son günlerde 2 ve 3 Lig U14, U15 takımlarına bir çok oyuncu transfer veren Bilecik Kartalspor, yetiştirdikleri futbolcuların iyi kulüplere gitmesinden adından söz ettirmeye devam diyor. Bilecik Kartalspor Kulüp Başkanı Metehan Kaçar, tesis eksikliği ve kısıtlı imkanlarla mücadele etmeye çalıştıklarını anlatarak, Hayalim futbol anlayışı ile yola çıkan genç oyuncularımız ile birlikte hayallerimizi birleştiriyor, onları düzen, dikkat ve çalışma kavramları ile tanıştırıp futbolcu fabrikası modeli ile birlikte yarı profesyonel bir hayata hazırlayıp profesyonel takımların akademi lig ekiplerinde ve yerel liglerde boy gösterme üzerine hazırlıyoruz" dedi.

"Tesis eksikliği ve kısıtlı imkanlar"

Bilecik Kartalspor Kulüp Akademi Gelişim sorumlusu Enes Yasin Çetinkaya hedeflerinin çocukların kendini özgürce ifade edebilecekleri sosyal bir ortamda spor bilinci ile fiziki ve zihinsel olarak gelişebileceklerini anlatarak, "Spor yapan çocuklarda uyku düzeni, beslenme, derslerdeki akademik başarılarda olumlu yanıtlar alındığı üzerine dikkat çekerken bölgede eksik olan en büyük konunun tesis eksiliği olduğunu Akademi olarak hedeflerinin tesisleşmek, bir futbol yuvası haline gelmek" dedi.

"Başarının yolu tesisten geçiyor"

Enes Yasin Çetinkaya, açıklamasının devamında, "Bilecik Kartalspor Futbol Akademisi şehrin futbolunun en fazla üzerinde durması gereken konunun tesis eksikliği kısıtlı imkanlar ile eğitim verildiği kendileri gibi bir çok başarılı kulüp ve daha nicelerini teşvik etmek amacıyla il içinde sporun gelişmesini kulüplerin konaklama, yeme içme, salon sporları gibi ihtiyaçlarının karşılanabileceği kulüplerinin kendilerine ait lokallerinin bulunduğu bir tesis adına il genelinde yetkili mecralara ortak bir dil ile ihtiyaçlarını belirtti. Hedeflerinin şehrin birçok yetenekli çocuklarını akademi liglerinde boy göstermek üzere kendi ailesi ve şehrini gururlandırmak adına hazır olduklarını, daha önceden yapılan 3 yıllık planlamada 7 tanesi akademi ligi 13 tanesi yerel ligler olmak üzere elde edilen başarının şimdi yeni hazırlanan 3 yıllık planlama için heyecanlıyız" dedi. - BİLECİK