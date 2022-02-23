Bilecik pilot il seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik pilot il seçildi

23.02.2022 11:34
Bilecik pilot il seçildi

Sosyal Destek Programı uygulamaları kapsamında Bilecik'in pilot il olarak seçildiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Program sayesinde, ilimizde başarılı sporcuların yetişmesine tanıklık edeceğiz" dedi.

Sosyal Destek Programı uygulamaları kapsamında Bilecik'in pilot il olarak seçildiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Program sayesinde, ilimizde başarılı sporcuların yetişmesine tanıklık edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen lisanslı sporcular ile bakanlık arasındaki iletişimin ve yakın ilginin, aile ve toplum düzeyinde arttırılması ve güçlendirilmesini amaçlayan program uygulamaları üzerine Bilecik pilot il seçildi. Program kapsamında kentte lisanslı sporcular evlerinde ziyaret edilerek sporcuyu bütüncül bir sistemle aile içinde değerlendirme gerçekleştirilecek.

Sporcu, Sosyal Destek Programı kapsamındaki değerlendirmenin yanı sıra sporcu ailelerinin de sürece katılarak desteklenmesi ve sporcuların psikolojik iyi olma sürecine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızca hayata geçirilen Sosyal Destek Programı uygulamaları kapsamında pilot il olarak seçildik, bu husus ilimiz açısından önemli bir kazanım. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımızın hem kültürel hem de sportif yönden gelişmelerini hedefleyen çalışmalar gerçekleştirmiştik bu program sayesinde ise bu uygulamaların daha da başarılı olacağına inancım tam. Hem sportif hem de kültürel olarak gelişim sadece tek yönlü iletişim ile değil sporcu-antrenör, sporcu-aile ve antrenör-aile üçgeninde bütünleşik bir yaklaşım ile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu program sayesinde inşallah sporcularımızın gelişimini yakından takip edeceğiz ve aileleri de bu sürece dahil ederek ilimizde başarılı sporcuların yetişmesine tanıklık edeceğiz. Programın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Bilecik pilot il seçildi

YORUMLAR
500
Bilecik Gençlik Spor Kulübü 2 haftadır kaybetmiyor Bilecik Gençlik Spor Kulübü 2 haftadır kaybetmiyor Turnuvaya 5 gün antrenman yaparak hazırlanıyorlar Turnuvaya 5 gün antrenman yaparak hazırlanıyorlar

Bilecik, gençlik, Pilot, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bilecik pilot il seçildi - Son Dakika


Son Dakika
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, Putin'in karşısında ter döktü, kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
11:18 Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!
11:15 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor
11:06 Minik Cemile'nin yürek burkan hikayesi! 7 yaşında 5 yıldır gün yüzü görmedi!
11:04 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor
11:04 23 şubat altının gram fiyatı 841 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Kadın apartman görevlisi sesli müzik dinlediği için uyarmıştı! İlk önce cinsel şiddet uyguladı ardından öldürdü
11:02 Emekliye zamlı ikramiye için masadaki 3 formül! Kim ne kadar alacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 11:41:23. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik pilot il seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement