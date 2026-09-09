Bilecik'te 1., 2. ve 3. Dan judo sınavında 58 kursiyer ter döktü - Son Dakika
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Bilecik'te 1., 2. ve 3. Dan judo sınavında 58 kursiyer ter döktü

Bilecik\'te 1., 2. ve 3. Dan judo sınavında 58 kursiyer ter döktü
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Türkiye Judo Federasyonu'nun 2026 faaliyet programında yer alan Dan kursu ve sınavı, Bilecik'teki İstasyon Spor Salonu'nda yapıldı. Sınava 58 kursiyer katıldı; Bilecik'ten 15 judocunun yer aldığı sınavda, İl Judo Temsilcisi Serkan Can eğitim görevlisi olarak görev yaptı.

Bilecik'te 58 judocu 1., 2. ve 3. Dan Kursu ve Sınavı için ter döktü

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 1., 2. ve 3. Dan Kursu ve Sınavı, İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı ve kurul üyelerinin katılımıyla düzenlenen sınavda 58 kursiyer ter dökerken, Bilecik'ten 15 judocu sınava katıldı. Sınav kurulunda İl Judo Temsilcisi ve antrenör Serkan Can da eğitim görevlisi olarak görev aldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "İlimizde judo branşının gelişimine katkı sağlayan bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sınava katılan tüm judocularımıza başarılar diliyor, sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Serkan Can, Bilecik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecik'te 1., 2. ve 3. Dan judo sınavında 58 kursiyer ter döktü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 1., 2. ve 3. Dan judo sınavında 58 kursiyer ter döktü - Son Dakika
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