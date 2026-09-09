Bilecik\'te 1., 2. ve 3. Dan judo sınavında 58 kursiyer ter döktü

Bilecik'te 58 judocu 1., 2. ve 3. Dan Kursu ve Sınavı için ter döktü

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 1., 2. ve 3. Dan Kursu ve Sınavı, İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı ve kurul üyelerinin katılımıyla düzenlenen sınavda 58 kursiyer ter dökerken, Bilecik'ten 15 judocu sınava katıldı. Sınav kurulunda İl Judo Temsilcisi ve antrenör Serkan Can da eğitim görevlisi olarak görev aldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "İlimizde judo branşının gelişimine katkı sağlayan bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sınava katılan tüm judocularımıza başarılar diliyor, sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.