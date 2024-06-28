Bilecik'te 42 Bin 500 Gencin GSB Yaz Spor Okulları Hedefleniyor - Son Dakika
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Spor

Bilecik'te 42 Bin 500 Gencin GSB Yaz Spor Okulları Hedefleniyor

Bilecik\'te 42 Bin 500 Gencin GSB Yaz Spor Okulları Hedefleniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları açılışı Bilecik'te gerçekleştirildi. Vali Aygöl, toplamda 42 bin 500 gencin yaz tatilinde eğitim almasını hedeflediklerini belirtti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir ise sporun gençlerin kişisel gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak, GSB Spor Okulları'nın gençlerin potansiyellerini keşfetmelerine imkan tanıyacağını ifade etti.

28.06.2024 12:17
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Bilecik'te, 42 bin 500 gencin GSB Yaz spor Okulları tarafından eğitim alması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl sporun tabana yayılması ve temel branş eğitimlerinin kazandırılması amacıyla 81 ilde düzenlenen ve binlerce genci sporla buluşturan GSB Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılışı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Törene, Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, kurum amirleri, sporcular ve vatandaşlar katılım gösterdi. Vali Aygöl, yaptığı konuşmada, "Eğitim hayatı yalnızca belirli bir dönem değildir. Yaz tatilinde de yavrularımız bir yandan tatil yaparken diğer yandan öğrenmeye devam etsinler diye kurslarımıza ağırlık vereceğiz. Bu doğrultuda Bilecik genelinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz kurslarında 20 bin, Milli Eğitim kurslarında 12 bin 500 ve Müftülük kurslarında 10 bin olmak üzere toplam 42 bin 500 gencimizin yaz tatilinde eğitim almalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ise konuşmasında, sporun gençlerin kişisel gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak, GSB Spor Okulları'nın gençlerin spor yaparak potansiyellerini keşfetmelerine imkan tanıyacağını ifade etti. Özdemir, "Bu tür etkinliklerin gençler arasında dayanışma ve arkadaşlık bağlarını güçlendireceğini ve ayrıca geleceğin yetenekli yıldız sporcularının kulüplerimizin ve milli takımlarımızın alt yapılarını oluşturarak ülkemiz sporuna kazandırılmalarının sağlanacağını belirtmek isterim" dedi.

Açılış töreninin ardından halk oyunları ve çeşitli spor branşlarında gösteriler düzenlendi. İzleyiciler, judo, taekwondo, jimnastik gibi spor dallarında yeteneklerini sergileyen genç sporcuları büyük bir ilgiyle izledi. Gösteriler, sporun gençler üzerindeki motive edici etkisini ve sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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