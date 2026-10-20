Bilecik'te düzenlenen judo ve güreş müsabakalarında sporcular tebrik edildi - Son Dakika
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Bilecik'te düzenlenen judo ve güreş müsabakalarında sporcular tebrik edildi

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Bilecik\'te düzenlenen judo ve güreş müsabakalarında sporcular tebrik edildi
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Amatör Spor Haftası kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen judo ve güreş müsabakalarında sporcular performanslarını sergiledi. İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuların azmi ve mücadele ruhunun mutluluk verdiğini söyleyerek sporcuları, antrenörleri tebrik etti.

Bilecik'te judo ve güreş heyecanı yaşandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen müsabakalarda sporcular, performanslarını sergilemek için mindere çıktı. Judo müsabakalarında sporcuların teknikleri ve mücadele azmi ön plana çıkarken, güreş karşılaşmalarında da kıyasıya rekabet yaşandı. Centilmence mücadelelerin yaşandığı müsabakalarda sporcular, hem yeteneklerini gösterme hem de kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlikler kapsamında müsabakalara katılan sporcular ve antrenörleri tebrik edildi.

"Sporcularımızın azmi ve mücadele ruhu bizleri mutlu ediyor"

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Amatör Spor Haftası, sporun yaygınlaşması ve daha fazla insanımızın sporla buluşması açısından önemli bir fırsat. Judo ve güreş müsabakalarına katılan sporcularımızın azmi ve mücadele ruhu bizleri mutlu ediyor. Sporcularımızı ve emek veren antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Ramazan DemirGençlikBilecikGüncelSporSon Dakika

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