Bilecik\'te düzenlenen judo ve güreş müsabakalarında sporcular tebrik edildi

Bilecik'te judo ve güreş heyecanı yaşandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen müsabakalarda sporcular, performanslarını sergilemek için mindere çıktı. Judo müsabakalarında sporcuların teknikleri ve mücadele azmi ön plana çıkarken, güreş karşılaşmalarında da kıyasıya rekabet yaşandı. Centilmence mücadelelerin yaşandığı müsabakalarda sporcular, hem yeteneklerini gösterme hem de kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlikler kapsamında müsabakalara katılan sporcular ve antrenörleri tebrik edildi.

"Sporcularımızın azmi ve mücadele ruhu bizleri mutlu ediyor"

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Amatör Spor Haftası, sporun yaygınlaşması ve daha fazla insanımızın sporla buluşması açısından önemli bir fırsat. Judo ve güreş müsabakalarına katılan sporcularımızın azmi ve mücadele ruhu bizleri mutlu ediyor. Sporcularımızı ve emek veren antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.