Bilecik\'te Enduro Şampiyonası ve Anlamlı Bağış

Bilecik hafta sonu Enduro & ATV Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaparken, Enduro Motosiklet Spor Klübü kazandığı tüm ödülleri bağışladı.

Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağı cumartesi ve pazar günü Bilecik'te düzenlenirken, 200 motosiklet ve ATV tutkunu sporcu kayıt yaptırdı. Bu sayı son yılların rekoru olarak kayıtlara geçerken, Bilecik Enduro Motosiklet Spor Klübü'nden 12 kişi Bilecik'i temsil etti. Yarışlarda Ali Baydaş 'Ev' kategorisinde Türkiye birincisi, Burak Eruğurlu '2B' kategorisinde Türkiye birincisi, Ufuk Çakmak '1B' kategorisinde Türkiye ikincisi, Sami Yılmaz '3B' kategorisinde Türkiye ikincisi, Kadirhan Kocabaş ise, '1B' kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Bilecik Enduro Motosiklet Spor Klübü'nde kupa sahibi olan 5 sporcu yarışmadan kazandıkları 27 bin liralık ödülü tedavisinde kullanılmak üzere Aydem bebeğe bağışladılar. - BİLECİK