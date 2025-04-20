Bilecik\'te Enduro ve ATV Şampiyonası Başarıyla Tamamlandı

Bilecik'te, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2 gün süren açılış ayağı yarışları tamamlandı.

Bilecik Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında, 200 katılımcı kıyasıya mücadele etti.

Yarışmacılar, 26 kilometrelik zorlu parkurda hünerlerini sergiledi.

Şampiyonada dereceye girenlere Endurobil 365 Extrempark Bilecik'te düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, gazetecilere, 13 kategoride dereceye girenlerin belirlendiğini söyledi.

Şampiyonanın kentte gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aygöl, "Geçen sene de bu şampiyona burada yapılmıştı. Bu sene de yarışları sağlıklı şekilde tamamladık. Dağ, taş insan doluydu. Çevre illerden de yoğun katılım oldu. Önümüzdeki sene daha büyüğünü ve iyisini yapacağımızın müjdesini şimdiden vermek istiyorum." diye konuştu.

TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa da yarışlara katılan sporcuları tebrik etti.

Organizasyona yoğun ilgi gösterildiğine dikkati çeken Vefa, "Sayın Valimizin büyük destekleriyle böyle bir tesisin ülkemize kazandırılması çok önemliydi. Bundan sonrakiler daha da mükemmel olacak. Bunun sözünü de aldık. Sporcu sayımızı daha da artırmak, yeni yetenekleri keşfetmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.