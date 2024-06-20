Bilecik'te GSB Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bilecik'te GSB Spor Okulları Kayıtları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen GSB Spor Okulları kayıtları Bilecik'te başladı. Yaz boyunca devam edecek olan spor okullarında gençler ücretsiz olarak farklı branşlarda eğitim alabilecekler. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, gençleri sporla dolu bir yaz geçirmeye davet etti.

20.06.2024 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun tabana yayılması ve temel branş eğitimlerinin kazandırılması amacıyla 81 ilde organize edilen GSB Spor Okulları kayıtları Bilecik'te başladı.

Yaz boyunca devam edecek GSB Spor Okulları eğitimleri ise 1 Temmuz 2024 tarihinde başlıyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu sene de GSB Spor Okulları'nda yüzlerce gence sporla buluşturmaya devam ediyor. 5-18 yaş arası tüm gençlerin ücretsiz katılabileceği spor okullarında; gençler boş zamanlarını değerlendirebilir, sevdikleri spor branşında kendilerini geliştirebilir, yeni bir spor branşı öğrenebilir, fiziksel form durumunu geliştirebilir, yeni arkadaşlar edinirken eğlenceli bir yaz geçirebilirler.

Başvuruların E-devlet kapısı üzerindeki Spor Bilgi Sistemi uygulamasından yapılacağını açıklayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "GSB Yaz Spor Okulları'nda 25 farklı branşta ücretsiz kurslar verilecektir. Bu branşlardan bazıları: futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, yüzme, atletizm, jimnastik, boks, güreş, judo, taekwondo, karate ve dahası bulunuyor" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, heyecan verici bir davetle gençleri GSB Spor Okulları'na yaz aylarını sporla dolu geçirmeye çağırdı.

Özdemir yaptığı açıklamada, "Şehrimizde sporu her yaştan vatandaşa ulaştırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Gençlerimizin yaşamları boyunca sporla iç içe olmalarını ve sağlıklı bir şekilde gelişmelerini önemsiyoruz. Bu amaçla, GSB Spor Okulları'nı açarak gençlerimize sporla tanışma, sporu yaşam tarzı haline getirme ve yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştirme imkanı sunuyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Bilecik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecik'te GSB Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
09:14 Özel’in “Bidon kafa zihniyeti“ dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim
17:49 İstanbul’a dönüş göçü başladı 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu İstanbul'a dönüş göçü başladı! 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu
11:00 Konya’da trafik kazası: 4 ölü, 2 çocuk yaralı Konya'da trafik kazası: 4 ölü, 2 çocuk yaralı
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:44 Karaköy’de Kadın, Aldattığı Sevgilisine Saldırıp Üstünü Paramparça Etti Karaköy'de Kadın, Aldattığı Sevgilisine Saldırıp Üstünü Paramparça Etti
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
08:51 Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu
08:51 Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem
08:11 Kredi kartı harcamaları patladı Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme Kredi kartı harcamaları patladı! Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme
07:58 Şehitlerin kanları yerde kalmadı 1’i kırmızı 3’ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü Şehitlerin kanları yerde kalmadı! 1'i kırmızı 3'ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 11:40:59. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te GSB Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement