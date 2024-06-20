Bilecik'te GSB Spor Okulları Kayıtları Başladı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun tabana yayılması ve temel branş eğitimlerinin kazandırılması amacıyla 81 ilde organize edilen GSB Spor Okulları kayıtları Bilecik'te başladı.

Yaz boyunca devam edecek GSB Spor Okulları eğitimleri ise 1 Temmuz 2024 tarihinde başlıyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu sene de GSB Spor Okulları'nda yüzlerce gence sporla buluşturmaya devam ediyor. 5-18 yaş arası tüm gençlerin ücretsiz katılabileceği spor okullarında; gençler boş zamanlarını değerlendirebilir, sevdikleri spor branşında kendilerini geliştirebilir, yeni bir spor branşı öğrenebilir, fiziksel form durumunu geliştirebilir, yeni arkadaşlar edinirken eğlenceli bir yaz geçirebilirler.

Başvuruların E-devlet kapısı üzerindeki Spor Bilgi Sistemi uygulamasından yapılacağını açıklayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "GSB Yaz Spor Okulları'nda 25 farklı branşta ücretsiz kurslar verilecektir. Bu branşlardan bazıları: futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, yüzme, atletizm, jimnastik, boks, güreş, judo, taekwondo, karate ve dahası bulunuyor" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, heyecan verici bir davetle gençleri GSB Spor Okulları'na yaz aylarını sporla dolu geçirmeye çağırdı.

Özdemir yaptığı açıklamada, "Şehrimizde sporu her yaştan vatandaşa ulaştırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Gençlerimizin yaşamları boyunca sporla iç içe olmalarını ve sağlıklı bir şekilde gelişmelerini önemsiyoruz. Bu amaçla, GSB Spor Okulları'nı açarak gençlerimize sporla tanışma, sporu yaşam tarzı haline getirme ve yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştirme imkanı sunuyoruz" dedi. - BİLECİK