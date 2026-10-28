Bilecik'te kamu çalışanları voleybol şampiyonasında birinciler Bursa'ya gidecek - Son Dakika
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Bilecik'te kamu çalışanları voleybol şampiyonasında birinciler Bursa'ya gidecek

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Bilecik\'te kamu çalışanları voleybol şampiyonasında birinciler Bursa\'ya gidecek
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Bilecik'te 5. Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen voleybol müsabakalarında şampiyonlar belirlendi. Dereceye girenlere belge ve madalya verilirken birinci takımlar, 5-11 Kasım'da Bursa'da yapılacak Marmara Bölgesi Grup Birinciliği'nde Bilecik'i temsil edecek.

Bilecik'te kamu çalışanlarının voleybol şampiyonları belli oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen voleybol müsabakalarında takımlar şampiyonluk için mücadele etti. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara belge ve madalyaları takdim edildi. Müsabakalarda birinci olan takımlar, 5-11 Kasım tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek Marmara Bölgesi Grup Birinciliği müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, müsabakalara katılan kurumlara teşekkür ederek, "Kamu kurumlarımızın katılımıyla düzenlenen müsabakalarla çalışanlarımızın sporla buluşmasına katkı sağlıyoruz. Bilecik'i Marmara Bölgesi Grup Birinciliği müsabakalarında temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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